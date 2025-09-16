Сегодня 09:33 Межрегиональные соревнования «Спорт — это жизнь!» прошли в Серебряных Прудах 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды Подмосковье

Турнир собрал 10 команд из Подмосковья, Рязанской и Тульской областей. Показать, что возраст не помеха спортивным успехам, приехали участники программы «Активное долголетие» и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Для команд и их групп поддержки провели музыкальную разминку, ряд игровых этапов, и совместный флешмоб. Участники соревновались в дартсе, городках, бросках в кольцо, жульбаке, попадании мячом в ворота, хоккее с мячом, кольцебросе и эстафетах.

«Самое главное, что уже создано в начале соревнований, — это позитивное настроение, мы это видели по представлению команд. Люди настроены очень положительно, будет много разных соревнований, ну и, конечно, будет объявлен по итогу этих соревнований победитель сегодняшнего спортивного дня», — сказал на открытии глава муниципалитета Олег Павлихин.

В итоге бронзовым призером соревнований стала команда «Комета» из Тульской области, на втором месте — участники из Домодедова, а победу одержала «Боевая Кашира». Сборная Серебряных Прудов заняла четвертое место, уступив соперникам всего три балла. Команды наградили кубками и медалями. Межрегиональные соревнования прошли в округе в восьмой раз.