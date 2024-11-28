Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках

Более 100 спортсменов из Москвы, Калуги, Рыбинска, Одинцова, Реутова и других городов Подмосковья сразились за почетный титул чемпиона по рукопашному бою на шестом открытом межрегиональном турнире. Соревнования провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках.

Воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» городского округа Химки Павел Быков и Лев Дорчи победили в своих возрастных и весовых категориях. Призеры соревнований стали Александр Коренченков, Александр Кожухин, Варвара Кондратюк, Тимофей Власкин, Всеволод Козлов и Юрий Лыков.

«Развитие военно-прикладных видов спорта, особенно среди молодежи, является важнейшей частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Также оно способствует подготовке ребят к службе в рядах Вооруженных Сил России, что в настоящее время крайне престижно и важно», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Поддержать участников прибыли родители и представители общественных организаций. Тренеры также присутствовали на соревнованиях, им удалось дать последние перед выходом на бойцовский ковер наставления.

Организовать турнир помогли военно-патриотическое объединение «Сова» имени Дмитрия Кириллова, Ассоциация развития военно-патриотических клубов и Федерация рукопашного боя «РОСС».

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