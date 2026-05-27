Межрегиональные соревнования по легкой атлетике прошли в Подольске

На стадионе спортивного комплекса «Подолье» в Ерино состоялась матчевая встреча по легкой атлетике среди спортивных школ Московской области, Москвы и Центрального федерального округа. Межрегиональный турнир объединил почти 550 юных атлетов из более чем 10 регионов России.

Соревнования проходили в течение двух дней. В первый день за медали боролись участники до 14 лет, во второй — до 12 лет. Программа турнира включала классические дисциплины: бег на различные дистанции (от 60 до 600 метров), барьерный бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, а также эстафеты.

Представители Подольска продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали три медали. Золотую награду в беге на 60 метров с барьерами выиграла Дарья Макарова. Бронзовым призером в прыжках в длину стал Максим Кашлаков, прыгнувший на 5 метров 2 сантиметра. Еще одну бронзовую награду в копилку округа принес Артем Губкин.