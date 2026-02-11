Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне

Более двухсот молодых спортсменов из семи регионов Северо-Западного федерального округа примут участие в межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту. Состязания среди юношей и девушек 14–15 и 16–17 лет пройдут в Конькобежном центре «Коломна», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, а также из республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга встретятся на коломенском льду.

Первый этап соревнований состоялся в декабре 2025 года. Второй этап пройдет 22 и 23 января 2026 года и будет отборочным к XIII зимней Спартакиаде учащихся России 2026 года. Соревнования в рамках Спартакиады состоятся со 2 по 7 марта 2026 года в Челябинске.

Итоги сезона для юношей и девушек подведут на всероссийских стартах: первенство России среди спортсменов 16–17 лет пройдет с 19 по 21 февраля 2026 года, а всероссийские соревнования «Золотые коньки» среди участников 14–15 лет — с 23 по 24 февраля 2026 года в Челябинске.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

