Межрегиональные соревнования по дзюдо открыли в Серпухове
В ФОК «Русский медведь» открыли XXI Межрегиональные соревнования по дзюдо «Кубок Серпуховского Кремля». Соревнования были посвящены памяти Романа Катасонова.
Порядка 400 спортсменов продемонстрировали, что они — сильное поколение, которое стремится к высшим спортивным достижениям, воспитывает в себе силу духа, волю к победе и уважение к сопернику. География соревнований большая: на татами вышли команды Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской и Тульской областей, Москвы и Московской области, представители республики Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чувашаской республики.
Роман Катасонов — настоящий Герой. Майор Центра специального назначения ФСБ России руководил штурмовой группой в составе спецподразделения «Вымпел» при освобождении заложников школы Беслана в 2004 году, где погиб, выполняя свой воинский долг.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым, первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым и Федерацией дзюдо Московской области поприветствовали участников соревнований. Студенты Губернского колледжа, которые приехали учиться из Беслана, по традиции подняли флаг страны в знак глубокого уважения к памяти воина и любви к Отечеству.
«Признателен родителям Романа — Лидии и Юрию Катасоновым — за воспитание настоящего Героя, который сегодня является примером мужества, чести и беззаветного служения Родине для молодого поколения. Благодарю Михаила Шульгу за сохранение традиции увековечивания памяти Героя и вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи через спорт. Желаю участникам честной борьбы и новых спортивных высот», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.