Межрегиональные соревнования по дзюдо открыли в Серпухове

В ФОК «Русский медведь» открыли XXI Межрегиональные соревнования по дзюдо «Кубок Серпуховского Кремля». Соревнования были посвящены памяти Романа Катасонова.

Порядка 400 спортсменов продемонстрировали, что они — сильное поколение, которое стремится к высшим спортивным достижениям, воспитывает в себе силу духа, волю к победе и уважение к сопернику. География соревнований большая: на татами вышли команды Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской и Тульской областей, Москвы и Московской области, представители республики Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чувашаской республики.

Роман Катасонов — настоящий Герой. Майор Центра специального назначения ФСБ России руководил штурмовой группой в составе спецподразделения «Вымпел» при освобождении заложников школы Беслана в 2004 году, где погиб, выполняя свой воинский долг.