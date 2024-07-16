Межрегиональные соревнования для спасателей стартовали в Подмосковье

Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных управлений ФПС ГПС МЧС России стартовали в Подмосковье. В течение трех дней представители 15 подразделений будут демонстрировать свои профессиональные навыки в пожарно-спасательном спорте.

Открытие соревнований посетили заместитель министра МЧС России Илья Денисов, заместитель начальника ГУПО МЧС России, начальник специального управления ФПС Владимир Дежкин, а также другие представители ведомства.

Илья Денисов пожелал участникам показать свои лучшие результаты в честной и бескомпромиссной борьбе. В свою очередь, Владимир Дежкин отметил, что пожарно-спасательный спорт является высшей формой профессиональной подготовки пожарных, который имеет практическое приложение в сложной работе по борьбе с огнем.

В первый день соревнований участники показали мастерство по подъему по штурмовой лестнице к окну 4-го этажа учебной башни, а также установку и подъем по трехколенной выдвижной лестнице. В течение следующих двух дней будут определены лучшие в состязаниях по пожарной эстафете на полосе препятствий и в боевом развертывании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».