Межрегиональная выставка уток прошла в селе Орудьево в Дмитровском округе

Под Дмитровом состоялось межрегиональное соревнование-выставка уток и их заводчиков «Орудьевская подсадная — 2025». Мероприятие объединило 12 участников из Великого Новгорода, Старой Руссы, Сергиева Посада, Дубны, Талдома и Дмитровского округа.

Заводчики привезли с собой 33 молодые утки, которые состязались в умении максимально эффективно привлекать диких птиц во время охоты, выманивать их из заводи. Это был не только турнир, но и выставка. Каждый заводчик смог показать своего питомца во всей красе: для аренды охотниками или на продажу.

Судьи оценивали и качество голоса криковых, и стиль их работы, и активность. Помимо этого, отмечали и их отношение к своим обязанностям. По результатам состязаний побетильницей стала утка из Великого Новгорода, серебро завоевала участница из Дубны, а бронзу — пернатая из Сергиева Посада.

Весной 2026 года пройдут десятые состязания. Организаторы обещают беспристрастное судейство, вкусный плов и ароматный чай с печеньем.