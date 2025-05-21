Межрайонный слет школьных лесничеств прошел в Волоколамске

Соревнования состоялись в городском парке культуры и отдыха. В них участвовали школьники из трех округов Подмосковья — Волоколамского, Шаховской и Лотошина.

На открытии слета с приветственным словам к участникам обратили глава Волоколамского округа Наталья Козлова, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, директор филиала «Мособллеса» Сергей Шиман и председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей Ирина Герман.

Юные лесничие продемонстрировали свои знания и умения в области лесоводства, ботаники и зоологии. Школьники сначала представили свои команды в творческом конкурсе, а затем приступили к выполнению заданий в номинациях «Лесная ботаника», «Основы таксации леса» и «Лесная биология». После окончания соревнований всех участников угостили обедом на полевой кухне.

Победителем соревнований стала команда «Лесные чародеи» из Спасской школы Волоколамского округа. На втором месте — «Лесной родник» из филиала Шаховской гимназии, третье заняла команда «Боровичок» из Микулинской гимназии.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что слет стал полезным для каждого из участников. «Ребята смогли обменяться знаниями, подружиться не только с природой, но и друг с другом», — сказала руководитель муниципалитета.