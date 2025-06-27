Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новую технику

Фото: Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новый прицеп ПСТ-6, который поможет быстрее и удобнее собирать и вывозить мусор с очистных сооружений. Каждый день на решётках скапливаются ветки, листья и бытовые отходы, и новая техника уже начала с этим справляться на объектах в округе.

Прицеп вмещает до шести кубометров мусора за один раз, что позволяет быстро доставлять отходы на утилизацию и ускоряет весь процесс уборки. Благодаря этой машине работа очистных станет стабильнее, оборудование будет меньше изнашиваться, а качество водоотведения улучшится для жителей Королева, Пушкино, Фрязина и Щелкова.

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