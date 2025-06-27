Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новую технику

Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новый прицеп ПСТ-6, который поможет быстрее и удобнее собирать и вывозить мусор с очистных сооружений. Каждый день на решётках скапливаются ветки, листья и бытовые отходы, и новая техника уже начала с этим справляться на объектах в округе.