Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новую технику

Межрайонный Щелковский водоканал приобрел новый прицеп ПСТ-6, который поможет быстрее и удобнее собирать и вывозить мусор с очистных сооружений. Каждый день на решётках скапливаются ветки, листья и бытовые отходы, и новая техника уже начала с этим справляться на объектах в округе.
Прицеп вмещает до шести кубометров мусора за один раз, что позволяет быстро доставлять отходы на утилизацию и ускоряет весь процесс уборки. Благодаря этой машине работа очистных станет стабильнее, оборудование будет меньше изнашиваться, а качество водоотведения улучшится для жителей Королева, Пушкино, Фрязина и Щелкова.
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