Межпанельные швы заделали в тысяче жилых домов Подмосковья за полгода

В многоэтажках Подмосковья проводят герметизацию швов. Процедура помогает создать комфортный микроклимат и шумоизоляцию, предотвратить образование плесени и защитить металлические конструкции построек. За полгода управляющие компании заделали стыки стеновых панелей в более тысячи домов.

Например, работы провели на улицах Ульяновых, Кирова и 43-й Армии в Подольске. Также швы загерметизировали на улицах Дружбы, Панфилова и проспекте Юбилейном. Еще ремонт прошел на улице Кутузовская в Одинцове, на улице Мичурина и на Можайском шоссе в рабочем поселке Новоивановское.

О сырости, плесени, промерзании стен или сквозняках жителей Подмосковья призвали сообщать управляющим компаниям. Кроме того, сообщить о подобных проблемах можно в Единую диспетчерскую службу МО.