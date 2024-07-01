Межмуниципальный форум «Управдом» провели в Щелкове

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Межмуниципальный форум «Управдом» провели на территории городского округа Щелково. В нем принял участие заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, представители Мособлгаза и ФКР, а также главы шести городских округов.

Основная цель форума — установить продуктивный диалог представителей правительства региона с жителями, а также наладить сотрудничество между специалистами Ассоциации МКД и управляющими компаниями.

Представители городского округа Щелково рассказали об успешных сценариях взаимодействия с жителями при решении проблем с управляющими компаниями в случае технических сбоев на территории.

Кроме того, жители высказали ряд предложений по улучшению системы сотрудничества с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также получили возможность задать вопросы представителям соответствующих ведомств и организаций.

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