Межмуниципальный форум об экспорте пройдет в Электрогорске 27 ноября

Межмуниципальный форум «Экспортный потенциал Подмосковья» пройдет в Электрогорске 27 ноября. В нем примут участие предприниматели и представители компаний региона, рассказали в областном Мининвесте.

Мероприятие пройдет на площадке «ЭКОлаб». Там представители власти и предприниматели обсудят инструменты выхода на международные рынки. Для гостей также проведут экскурсию по предприятию.

В рамках форума состоится пленарное заседание с участием руководителя проекта по развитию регионального бизнеса группы компаний Российского экспортного центра Дениса Бадекина, ведущего менеджер Фонда поддержки ВЭД Анастасии Прибыловой, эксперта Восточной ТПП Московской области Ирины Лукиной и других.

Спикеры расскажут о господдержке, сертификации и организации сделок.

Узнать больше о форуме и зарегистрироваться можно по ссылке.