Межмуниципальный форум молодых педагогов прошел в Дмитрове

В Центре детского творчества «Радуга» в Дмитрове 21 апреля прошел межмуниципальный форум молодых педагогов «ПРОрыв. Проектируем будущее вместе». Мероприятие собрало почти 200 участников из пяти округов.

Ключевая тема форума — поддержка профессионального становления, мотивация и закрепление молодых кадров в образовательных учреждениях. Организаторами выступили Дмитровская территориальная организация Общероссийского профсоюза образования, управление образования администрации Дмитровского муниципального округа, информационно-методический центр и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Почетными гостями форума стали заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, депутат Московской областной думы, председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза образования Марина Шевченко, начальник управления образования Татьяна Малинникова, заместитель председателя Московской областной организации профсоюза образования Вера Алхимова и проректор Государственного университета «Дубна» Ольга Анисимова.

Центральным событием пленарного заседания стала инициатива победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2026» о создании клуба молодых педагогов под девизом «Старт в профессию — вместе!». Участники отметили, что именно молодые педагоги сегодня становятся драйверами изменений в образовании.

«На форуме мы постарались поменять роли: молодые специалисты выступили равноправными проектировщиками будущего образования. Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и точкой запуска новых инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Подмосковья. Образование без границ: вместе всегда эффективней», — подчеркнула Марина Шевченко.

Работа секций охватила четыре направления: «Профессиональный микс технологий и приемов», «Воспитательный потенциал в деятельности молодого педагога», «Вектор развития: путь к педагогическому лидерству» и «Эмоциональная грамотность: стратегия эффективного взаимодействия». Молодые педагоги поделились опытом использования искусственного интеллекта на уроках, стратегического партнерства и участия в конкурсном движении. Спикеры из университета «Дубна» рассказали о научных лабораториях и карьерных возможностях.

Ярким завершением активной части форума стал «Педагогический стендап» от продюсера Лиги «Педагогический стендап» Дмитрия Кузьмина. Выступление под названием «Сильные учителя шутят, слабые — выгорают» вызвало живой отклик аудитории.

«Отрадно видеть, как молодые педагоги вместе проектируют будущее образования. Их реальные идеи, обмен опытом и новые решения помогут нашим школам стать лучше. Спасибо им за такой серьезный подход и впечатляющие программы», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и точкой запуска новых инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Подмосковья.