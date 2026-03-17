Межмуниципальный фестиваль любительских коллективов прошел в Воскресенске

Конкурсные выступления участников «VOSторжества таланта» состоялись 14 и 15 марта во дворцах культуры «Цементник» и «Юбилейный». Мероприятие проходит в округе более 30 лет.

Фестиваль собрал свыше 700 творческих людей из девяти муниципалитетов Подмосковья и Калужской области.

Открытие ознаменовалось грандиозным номером «Ради искусства» в исполнении коллективов «Цементника». Заместитель главы округа Ольга Коротеева и начальник управления культуры администрации Елена Баклушина поприветствовали участников и пожелали им удачи.

Выступления оценивало профессиональное жюри. В номинации «Эстрадная песня» председателем выступила доцент кафедры «Эстрадно-джазового пения» Московского государственного института культуры Алена Гумникова — эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», лауреат всероссийских и международных конкурсов. В номинации «Современный танец» во главе жюри была Елена Бурова, преподаватель Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской и Института современного искусства, бывшая артистка известных мюзиклов.

Победителей назовут на гала-концерте, который состоится 21 марта в 15:00 во дворце культуры «Юбилейный».