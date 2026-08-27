Межлагерная олимпиада для детей прошла в Богородском округе

В конце летних каникул прошло яркое спортивное мероприятие «Кубок Мира». Встречу провели на базе трех загородных стационарных лагерей «Оздоровительного комплекса МИР»: «Мир в лесу», «Мир на озере» и «Мир в дружбе».

Участие в олимпиаде приняли по 50 спортсменов от каждого лагеря, а поддержать ребят на трибунах пришли более 500 болельщиков — тоже из числа отдыхающих.

Программа включала веселые старты, перетягивание каната, футбол (отдельно для старших и младших отрядов), волейбол и пионербол. Юные спортсмены демонстрировали не только ловкость и силу, но и умение действовать в команде — ведь именно слаженность нередко становилась решающим фактором.

Особую значимость мероприятию придает тот факт, что в пятую, заключительную смену в этих лагерях за счет средств муниципального бюджета отдыхают 235 детей из округа, в том числе ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для многих из них такие события — не просто развлечение, а возможность поверить в свои силы, найти друзей и получить яркие эмоции, которые останутся с ними надолго.

По итогам напряженной борьбы победу в «Кубке Мира» одержала команда лагеря «Мир в дружбе».