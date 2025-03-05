Международный женский день отметят в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Жителей Котельников приглашают отметить Международный женский день в Кузьминском лесопарке 8 марта. Там пройдет мероприятие «Время цвести».

Для женщин готовят концерт «Весенняя классика» и акцию по раздаче открыток «Вам, любимые!», мастер-класс «О прекрасном», фотовыставки «Женщины России» и «Цветы для любимых». Также всех будут угощать горячим чаем.

Различные мероприятия будут проходить в течение недели. Например, 5 марта для любителей здорового образа жизни организуют тренировка по бегу, а 6 марта — по скандинавской ходьбе. Образовательная и музыкальная программы состоятся 7 марта, а на следующий день, помимо основной программы «Время цвести», стартует забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский». Присоединиться к нему может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.