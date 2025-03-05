Международный женский день отметят в городских парках в Химках 8 марта

Праздничные концерты, спортивные активности и исторические лекции на этой неделе пройдут во всех микрорайонах Химок. Мероприятия организуют в преддверии Международного женского дня и 8 марта в городских парках.

Тематический концерт пройдет в Доме культуры «Лунево» 6 марта в 17:00. Местные творческие коллективы поздравят милых дам и представят вокальные и музыкальные номера. Также теплые слова, песни и танцы для прекрасного пола подготовили в Дом культуры «Контакт» и Доме культуры «Брехово» 7 марта в 18:00. Женщинам напомнят, какую важную роль они играют в обществе.

Интерактивный семинар для детей «Книжный букет» организуют в Центральной городской библиотеке 6 марта в 12:30. Маленьким посетителям расскажут о творчестве великих писательниц и поэтесс. Кроме того, в тот же день в 18:00 библиотека откроет двери для участников поэтического вечера. Гостей ждут литературные чтения под аккомпанемент романтических музыкальных композиций.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 6 и 7 марта в 10:00 ждет спортсменов и болельщиков на первенстве по современному пятиборью.

Массовые гуляния пройдут и в городских парках 8 марта. Жителей порадуют тематическими мастер-классами, концертами и эстафетами.