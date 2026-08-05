Международный заплыв прошел на озере Сенеж в Солнечногорске

Участники соревновались на дистанциях 500 метров, 1, 3, 5 и 10 километров. Для каждого участника использовался индивидуальный чип электронного хронометража, по результатам которого определялись победители. На дистанции 500 метров первым к финишу пришел мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2016 года Ярослав Потапов. Организаторы подчеркивают, что в заплыве может принять участие любой желающий, кто уверенно владеет навыками плавания.

«Озеро Сенеж входит в число главных достопримечательностей округа и идеально подходит для проведения соревнований такого уровня. Мы рады, что мероприятие объединило сотни участников из разных регионов России и зарубежных стран. Такие события не только способствуют развитию массового спорта и укреплению здоровья, но и повышают туристическую привлекательность нашего муниципалитета», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Серия заплывов X-Waters стартовала в 2016 году и была основана в Нижнем Новгороде. В Московской области соревнования проводятся с 2021 года. Заплыв на озере Сенеж стал частью Московского Кубка, который включает четыре старта — в Красногорске, Истре, Солнечногорске и Рузе, а также одним из этапов Чемпионата мира. В 2026 году в календаре X-Waters запланировано 30 стартов в России и за рубежом.