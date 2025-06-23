Международный вокальный фестиваль прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» 22 июня впервые прошел фестиваль «Любимый город может спать спокойно», собравший десятки талантливых вокалистов из России и других стран. Участники из Сербии, Болгарии, Китая и Туркменистана порадовали зрителей яркими выступлениями.

Среди почетных гостей мероприятия были заслуженные артисты России, актеры театра и кино, поэты и режиссеры. Они приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров. Особым гостем гала-концерта стал Народный артист России Владимир Адольфович Ильин.

«Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и очень приятно, что местом его проведения стал именно наш город воинской славы Волоколамск», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.