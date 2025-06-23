Международный вокальный фестиваль прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» 22 июня впервые прошел фестиваль «Любимый город может спать спокойно», собравший десятки талантливых вокалистов из России и других стран. Участники из Сербии, Болгарии, Китая и Туркменистана порадовали зрителей яркими выступлениями.
Среди почетных гостей мероприятия были заслуженные артисты России, актеры театра и кино, поэты и режиссеры. Они приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров. Особым гостем гала-концерта стал Народный артист России Владимир Адольфович Ильин.
«Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и очень приятно, что местом его проведения стал именно наш город воинской славы Волоколамск», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.
Гран-при фестиваля получила Оксана Завражина из города воинской доблести Серпухова за исполнение старинной русской песни «Я любила сокола».
Заключительным аккордом фестиваля стала песня «Поклонимся великим тем годам», которую зал слушал стоя, с глубоким трепетом. В эти минуты каждый присутствующий вспоминал своих героических предков и гордился своей великой страной.
Подробнее с итогами фестиваля-конкурса можно ознакомиться на сайте администрации Волоколамского муниципального округа.
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