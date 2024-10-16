Международный видеомост с КНР провели в гимназии Дмитрова

В рамках сотрудничества Дмитровского городского округа и города Чжаоцин из провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась видеоконференция между гимназией «Дмитров» и средней школой Чжаоцина. Мероприятие прошло под девизом «Укреплять взаимообучение цивилизаций для общего развития. Войти в будущее рука об руку».

Начальник управления образования Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова поприветствовала китайских участников, подчеркнув значимость обмена опытом и идеями для дальнейшего развития образовательных систем. Она отметила, что дружба между детьми — это залог успешного сотрудничества в будущем.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выразил полную поддержку развитию отношений между двумя регионами. Он подчеркнул важность добрососедских отношений и отметил, что видеомост является символом укрепления дружбы между странами.

Во время встречи школьники из Дмитрова и Чжаоцина обменялись историями о своих учебных заведениях, поделились традициями и рассказали о внеурочной деятельности. Также состоялась викторина по истории стран и городов, а творческие номера самодеятельности добавили мероприятию яркости.

Кульминацией видеоконференции стало совместное исполнение песни «Катюша» на китайском языке, что подчеркнуло культурный обмен и дружескую атмосферу.

Директор гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева поблагодарила участников за интересную встречу, отметив важность международного сотрудничества для образовательного процесса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».