Международный творческий конкурс современных композиторов пройдет в Красногорске

В Московской области стартовал прием заявок на участие в XI Международной творческой лаборатории современных композиторов «Открытый космос. Стыковка». О начале набора сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Мероприятие пройдет в Красногорске на площадке культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово», а его художественным руководителем выступит современный композитор Анна Поспелова.

Тема в этом году связана с осмыслением космоса в искусстве. Участникам предложат экспериментировать с музыкальным языком, найти новые формы звучания и попробовать нестандартные техники работы с инструментами, включая национальные.

Проект ориентирован на молодых авторов: подать заявку могут композиторы до 40 лет, желающие развивать собственный стиль и работать на стыке традиции и современности.

Отбор пройдет в несколько этапов: прием заявок продлится до середины мая, после чего экспертная комиссия определит участников лаборатории. В течение образовательной программы композиторов ждут лекции, мастер-классы и практическая работа с исполнителями.

Особое внимание уделят междисциплинарному взаимодействию: участники будут знакомиться с произведениями современных художников и создавать музыкальные работы в диалоге с визуальным искусством.

Финалисты получат возможность написать оригинальные произведения для музыкантов Московского ансамбля современной музыки и солистов Русского камерного оркестра «Усадьба».

Итогом станет большой концерт, который пройдет в сентябре и объединит лучшие работы участников.

Проект реализуют при поддержке Союза композиторов России, а также медиапартнеров, в том числе, телеканала «360».

Подать заявку можно до 15 мая по электронной почте otkrytyy.kosmos@mail.ru.

Дополнительные сведения об участии доступны в телеграм-канале.