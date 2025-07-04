Международный турнир по воднолыжному спорту пройдет в Солнечногорске
На Истринском водохранилище стартует традиционное международное соревнование по водным лыжам под названием «Moscow region Istra 2025». Организаторами этого спортивного события выступают Федерация воднолыжного спорта Московской области при поддержке Министерства спорта региона.
В этом году на соревнованиях свои навыки продемонстрируют лучшие воднолыжники России и стран ближнего зарубежья, включая заслуженных мастеров спорта и членов сборной команды России. Участники будут соревноваться в трех основных дисциплинах в категории «Open»: слалом, фигурное катание и прыжки с трамплина на водных лыжах.
«На территории городского округа Солнечногорск первый международный турнир „Moscow Region Istra“ состоялся в 2019 году. Организаторы обещают и в этом году сделать событие ярким и незабываемым для каждого гостя, обеспечивая комфортное пребывание и качественный сервис», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Соревнования состоятся 5–6 июля 2025 года. Торжественное открытие пройдет в 10:00 на площадке водно-спортивного клуба «Альфа» в деревне Полежайки.