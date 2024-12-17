Международный турнир по синхронному плаванию прошел в Чехове

Традиционный турнир по синхронному плаванию прошел в Чехове. В городской округ приехали спортсмены из Армении, Казахстана, Беларуси, Сингапура и России.

Соревнования «Русская матрешка» проводятся в 15-й раз во Дворце спорта «Олимпийский».

«В этом году в соревнованиях принимают участие спортсмены из Армении, Казахстана, Беларуси, Сингапура и, конечно же, много российских команд», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации синхронного плавания России и Московской области Ольга Брусникина.

В турнире приняли участие около 300 синхронисток. Для каждой из них такой старт — возможность заявить о себе, ведь многие впервые принимают участие в соревновании подобного уровня.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации, тренеры сборных и функционеры. Дед Мороз, Снегурочка и Матрешка дали старт соревнованиям и зажгли огни на новогодней елке.

В итоге сборная Россия завоевала большую часть наград.

«Мы выступили очень хорошо. Многие девочки заняли хорошие места. Мы все гордимся собой, но есть у нас небольшие недостатки», — добавила участница соревнований из России Анастасия Байникова.

Спортсмены говорят, что совершенству нет предела, а такие соревнования повышают мастерство синхронисток.