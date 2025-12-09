Международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Подмосковье в декабре

Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» пройдет в Чехове. В нем примут участие более 350 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура.

Как рассказали в региональном Минспорте, «Русская матрешка» — один из крупнейших турниров по синхронному плаванию среди детей. Участники будут соревноваться в дисциплинах соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби. Церемония открытия пройдет 13 декабря.

Идея создания турнира принадлежит олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, заместителю председателя Федерации водных видов спорта России Ольге Брусникиной. Соревнования дали возможность многим юным спортсменам заявить о себе.

Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «Спорт России».