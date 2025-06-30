Международный турнир по конкуру прошел в Черноголовке

В Черноголовке состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире конного спорта — международный турнир по конкуру Horseka Derby. Масштабное мероприятие в очередной раз подтвердило свой статус, собрав лучших наездников со всего мира.

Несмотря на дождь, трибуны были заполнены до отказа — поклонники конного спорта пожелали во что бы то ни стало увидеть захватывающее зрелище.

Особенностью соревнований стал экстремальный маршрут протяженностью более километра, включающий сложнейшие препятствия: открытые канавы, крутые подъемы и спуски. Преодолеть дистанцию без единой ошибки удалось только одному участнику — Сергею Петрову, который защитил свой прошлогодний титул.

«С погодой, конечно, нам второй год не везет. Но, может, мне это и помогает. Тяжело было, но мы справились», — поделился эмоциями победитель.

Помимо денежных вознаграждений, лучших наездников ждала традиционная церемония обливания шампанским.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Посетители могли прогуляться по тематической ярмарке, сделать эффектные фотографии на специально оборудованных площадках и насладиться концертом популярного артиста Алексея Чумакова.