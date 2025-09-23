Международный турнир по городкам начался в Подольске
Масштабные соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них участвуют более 50 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии, Германии и Китая.
Несколько лет назад в Подольске открыли первый в России Центр городошного спорта, и он уже стал площадкой для проведения множества турниров. На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости и представители администрации округа. Заместитель главы Подольска Вадим Буров пожелал участникам удачной игры, а президент Международной федерации городошного спорта Надежда Павлова подарила ему биты.
Тренер сборной России Василий Духанин рассказал, что страна-хозяйка представлена двумя составами, в которые вошли сильнейшие спортсмены. Настрой у ребят боевой, так что главное для них — сыграть грамотно и без ошибок.
Завершилось открытие турнира выступлением артистов академического ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, эстрадного ансамбля «Азарт» и хореографического коллектива «Шаг вперед».
Международные соревнования будут проходить в Подольске до 27 сентября.