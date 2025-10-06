Международный турнир по гольфу прошел в Дмитровском округе

В клубе Dmitrov Golf Resort в Дмитровском муниципальном округе 5 октября звезды спорта и политики закрыли сезон международным турниром по гольфу «Сильные фигуры». Вместе со своими командами на поле вышли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов.

Одним из участников турнира был и представитель Марокко — предприниматель Самир Сусси, который играет в гольф уже шесть лет. Как отметил гость, чтобы добиться в этом виде спорта серьезных результатов, нужно уделять много времени.

Александр Жуков увлекся гольфом недавно. В гольф-клуб несколько лет назад его привел Сергей Нарышкин, который также принял участие в турнире. А теперь Александр Жуков — один из главных организаторов состязаний по этому виду спорта. Политик отметил, что пять-шесть часов пешком на свежем воздухе дают отличную кардионагрузку.

Помимо турнира, в клубе провели открытый мастер-класс по гольфу с участием звезд российского спорта — двухкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, олимпийского чемпиона по гребле Максима Опалева и двухкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Карины Азнавурян.

Отметим, что Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводят с 2019 года. Каждый год в рамках мероприятия организуют турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу и теннису.