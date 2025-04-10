Международный турнир по гольфу пройдет в Красногорске с 17 по 20 июля

Турнир по гольфу пройдет в поселке Нахабино в округе Красногорск с 17 по 20 июля. Мероприятие проведут в рамках этапа открытия международного фестиваля «Сильные фигуры».

В первый день состоится лично-командный турн​ир среди профессионалов и любителей. Во второй день пройдет матчевая встреча по гольфу между сборной мира и сборной России.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте сильныефигуры.рф.

Фестиваль в 2025 году пройдет в четыре этапа. Во время первого и третьего запланированы состязания по гольфу, в рамках второго — турнир по шахматам. Завершится мероприятие соревнованиями по тэг-регби среди иностранных команд.

Напомним, фестиваль «Сильные фигуры» проводят с 2019 года.