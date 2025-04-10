Международный турнир по гольфу пройдет в Красногорске с 17 по 20 июля

Фестиваль в 2025 году пройдет в четыре этапа. Во время первого и третьего запланированы состязания по гольфу, в рамках второго — турнир по шахматам. Завершится мероприятие соревнованиями по тэг-регби среди иностранных команд.
Напомним, фестиваль «Сильные фигуры» проводят с 2019 года.
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