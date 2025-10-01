Международный турнир по гольфу пройдет в Дмитрове 5 октября

Финальные игры сезона по гольфу и керлингольфу пройдут 5 октября в Дмитровском округе в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Заключительный турнир традиционно собирает сильнейших спортсменов России и стран СНГ, а в этом году к ним присоединятся представители сборной Королевства Марокко

Соревнования пройдут на поле «Dmitrov Golf Resort».

«Финал сезона всегда проходит в нашем любимом клубе. Очень ждем хорошую погоду, для многих участников турнира это будет последняя игра в гольф в этом году. Уверен, что нас ждет одно из самых ярких событий всей осени в Московской области», — отметил организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

На поле выйдут именитые спортсмены, среди которых олимпийские чемпионы Софья Великая, Максим Опалев, Карина Азнавурян и Станислава Комарова.

Спортсмены покажут себя и в керлингольфе — командной дисциплине, где важна точность.

Для гостей и участников подготовили насыщенную программу: образовательные и развлекательные площадки, встречи со спортсменами и мастер-классы.

Посещение фестиваля возможно только по приглашению организационного комитета. Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию.

Фестиваль «Сильные фигуры» проводят с 2019 года. За это время он стал важной спортивной традицией региона. Его программа включает турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам.

С момента основания состоялось более 20 мероприятий, в которых приняли участие спортсмены и команды из более чем 40 стран мира, а также известные государственные деятели и олимпийские чемпионы.