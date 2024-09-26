Международный турнир по гольфу для школьников пройдет в Дмитрове 27 сентября

Пятый турнир гольфу среди школьников и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов» пройдет в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» в Дмитрове. В соревнованиях, которые пройдут 27 сентября, примут участие 15 команд.

В этом году турнир выйдет на международный уровень — кроме местных спортсменов, в состязаниях примут участие юные гольфисты из Белоруссии и Татарстана. Всего за победу будут бороться 36 представителей от 15 команд из школ.

Победитель турнира получит в качестве главного приза посещение полноценный гольф-центра со всем необходимым для тренировок. Его подготовила федерация гольфа Московской области.

С начала 2023 года в Московской области открыли 23 секции для занятий гольфом на базе 19 школ. В рамках программы по развитию этого вида спорта запланировано создание 100 новых секций в течение пяти лет.

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