Международный турнир по гандболу прошел в Чехове

Сборные из России, Республики Беларусь и Ирана по гандболу встретились на турнире за Кубок губернатора Московской области. Он состоялся во Дворце спорта «Олимпийский имени В. С. Максимова» в Чехове.

В первый день турнира «Чеховские медведи» обыграли соперника из Минска со счетом 30:28. В следующем матче хозяева арены поборолись с волгоградским «Каустиком». Итог — 40:25 в пользу команды из Подмосковья.

В финальной игре клуб из Чехова разгромил соперника. Встреча завершилась со счетом 34:22. По результатам всех матчей обладателем Кубка губернатора стал гандбольный клуб из Московской области.

Серебряным призером стала команда «СКА-Минск», бронзовым — сборная «Каустик». Четвертое место занял «Сепахан».

Лучшим игроком Кубка в составе команды «Чеховские медведи» признали Романа Остащенко. Самым ценным игроком турнира оказался Александр Ермаков.

Торжественную церемонию награждения провели заместитель главы муниципального округа Чехов Елена Татарчук и президент Федерации гандбола Московской области Олег Жолобов.

Кроме того, для болельщиков организовали различные активности и мастер-классы, гандбольный дартс, игры. Также прошли автограф-сессии со звездами российского и мирового спорта.