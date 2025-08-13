Международный турнир по гандболу пройдет в Чехове с 22 по 24 августа

​В Чехове с 22 по 24 августа пройдет Кубок губернатора Московской области по гандболу. Соревнования проведут во дворце спорта «Олимпийский» имени В.Максимова.

В турнире примут участие четыре команды: иранский «Сепахан», белорусский «СКА-Минск», волгоградский «Каустик» и местный клуб «Чеховские медведи».

В течение трех дней зрители смогут увидеть шесть захватывающих матчей. Открытие турнира запланировано на 22 августа. В 16:30 пройдет матч между «Сепаханом» и «Каустиком», а в 19:00 того же дня на площадку выйдут хозяева турнира — «Чеховские медведи» против «СКА-Минска».

На следующий день в 13:30 состоится встреча «Сепахана» с «СКА-Минск», а в 16:00 «Чеховские медведи» сыграют с «Каустиком». Завершится турнир 24 августа двумя матчами: в 12:30 команда «Каустик» выйдет на поле против «СКА-Минск», а в 15:00 состоится заключительная игра между «Чеховскими медведями» и «Сепаханом».

Приобрести билеты на все матчи можно на сайте.

Кубок губернатора Московской области по гандболу проводят в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», что подчеркивает важность популяризации здорового образа жизни и развития профессионального спорта в регионе.