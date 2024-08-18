Международный турнир по гандболу «Кубок губернатора» открыли в Чехове

Церемония открытия международного турнира по гандболу «Кубок губернатора» прошла во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове. Сборная Ирана «Табас» и «Пермские медведи» сыграли первый матч.

Обе команды забирали друг у друга преимущество, однако «Пермские медведи» сумели победить со счетом 28:23.

Действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» сразились с командой гандбольного клуба «Минск». В первом тайме игра шла на равных, но во втором — хозяева площадки забили несколько голов и определили исход матча. «Медведи» победили со счетом 41:31.

«Мы хорошо сыграли в защите, несмотря даже на большой счет. Мы не плохо отстояли, отработали и убежали в быстрые контратаки», — прокомментировал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

«Кубок губернатора» Московской области Андрея Воробьева проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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