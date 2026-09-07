Международный турнир по единоборствам прошел в Павловском Посаде

Международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов Old Guard Division XI на призы депутата Государственной думы Геннадия Панина прошел во Дворце спорта «Надежда» 5 сентября. Соревнования собрали бойцов со всей России и из ближнего зарубежья.

Турнир посвятили участникам специальной военной операции. В числе почетных гостей были Геннадий Панин, а также полковник полиции, Герой Российской Федерации Александр Головашкин и руководитель ассоциации ветеранов СВО в Московской области Кирилл Лосунчуков.

Участники провели на ринге 12 поединков. Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов поблагодарил организаторов турнира и пожелал спортсменам дальнейших успехов и новых побед.

Лига смешанных боевых единоборств ММА среди профессионалов Old Guard Division проводит профессиональные турниры с 2014 года.