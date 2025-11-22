Международный турнир по боксу памяти героев-панфиловцев прошел в Красногорске

В Красногорске международный турнир по боксу посвятили подвигу героев-панфиловцев в 1941 году. Соревнования провели при поддержке общественного благотворительного фонда «Энергия» и областного филиала фонда «Защитники Отечества».

В турнире приняли участие 96 человек из России, Белоруссии и Узбекистана. Среди них — чемпионы, кандидаты и мастера спорта от 14 до 16 лет.

Почетными гостями стали ветераны СВО и курсанты военно-инженерной академии, в том числе Герой России Иван Жарский.

«Бокс заставляет думать. Бокс заставляет принимать решения, работать на опережение. Бокс закаляет дух. Не знаю, была ли у меня бы звезда на груди, если бы я не занимался боксом», — сказал Иван Жарский.

В итоге россияне стали лидерами турнира, завоевав 11 золотых медалей. В числе победителей — воспитанники подмосковных школ «Зоркий» и Нахабино.