Международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA» прошел в Серпухове

Уникальные международные соревнования по боксу «Ночь чемпионов IBA» прошли в Серпухове. Зрителями турнира стали более 10 тысяч человек, о чем сообщили в Минспорте Московской области.

​Турнир собрал обладателей чемпионских поясов WBA и IBA, чемпионов мира и Европы, победителей и призеров Олимпиад.

​В главном поединке вечера титул чемпиона WBA завоевал Муслим Гаджимагомедов, одолев техническим нокаутом представителя Китая Чжана Чжаосиня. В главном событии турнира Альберт Батыргазиев отправил в нокаут ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA.

​Подмосковный боксер Дмитрий Двали провел поединок с Шахобиддином Зоировым из Узбекистана. Исход встречи решили судьи, зафиксировав ничью.

​«Шахобиддин Зоиров — это легенда олимпийского бокса. Я рад, что мне удалось с ним побоксировать. Пользуясь случаем, хочу также выразить свои соболезнования в связи с тем, что великий тренер, легенда олимпийского бокса Сергей Юрьевич Смирнов покинул нас. Для меня это великий человек», — поделился эмоциями сразу после боя Дмитрий Двали.

​Еще один спортсмен из Подмосковья Василий Егоров успешно дебютировал на профессиональном ринге, взяв верх над филиппинцем Хосе Эспинасой единогласным решением судей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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