Международный туристический форум начался в Коломне

В Коломне в арт-квартале «Патефонка» с 26 по 28 июля проходит международный туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству». Мероприятие посвящено развитию туристического сотрудничества России и Белоруссии.

Форум объединил более 300 представителей органов власти, туристического бизнеса и экспертного сообщества двух стран. В центре внимания — развитие совместных маршрутов, обмен опытом и поиск новых направлений сотрудничества.

Торжественное открытие прошло с участием заместителя министра культуры и туризма Московской области Марии Баюх, председателя Совета депутатов Коломны Николая Братушкова и начальника управления по культуре и туризму администрации округа Дарьи Тельновой. Одним из самых запоминающихся моментов стало видеоприветствие с Международной космической станции от российских космонавтов.

Также в рамках открытия состоялись памятное гашение почтовой марки, выпущенной в честь путешественника и основателя премии Russian Event Awards Геннадия Шаталова, и презентация его книги «Люди едут к людям». Главная цель форума — популяризация туристических возможностей России и Белоруссии, а также создание новых маршрутов, способных привлечь путешественников в регионы Союзного государства.