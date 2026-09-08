Международный технологический конгресс начался в Одинцове

Третий международный технологический конгресс начал работу в выставочном центре центрального парка «Патриот». В этом году мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и науки более чем из 40 стран.

Участники обсудят развитие высокотехнологичных отраслей, международное сотрудничество и выход отечественных разработок на зарубежные рынки. Всего за три дня площадку, как ожидается, посетят более 5 тысяч делегатов. Свои разработки представят свыше 300 организаций. В первый день конгресса особое внимание уделили беспилотным системам, робототехнике и другим направлениям, которые объединяют технологии оборонно-промышленного комплекса.

Открытие конгресса прошло в рамках пленарной сессии «Технологическое будущее Евразии: автономные системы на глобальных рынках». Участники говорили о международных и межотраслевых партнерствах и адаптации российских решений под требования зарубежных рынков.

Деловую программу мероприятия готовили представители Минпромторга, Минцифры, Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минстроя, Минобороны, Минобрнауки и Минздрава России. Кроме того, к работе подключились регионы, госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ.