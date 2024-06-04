Международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Подмосковье

Фото: Unsplash

Международный театральный фестиваль «У Троицы» стартует в драмтеатре «Театральный ковчег» в Сергиевом Посаде 6 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ежегодный фестиваль проводится с 2014 года. В этом году начало программы приурочено к 225-летию Александра Пушкина. Артисты Костромского драматического театра имени Островского выступят со спектаклем «Капитанская дочка».

Свои постановки также представят коллективы из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира и других городов.

Фестиваль завершится 17 июня 2024 года. С подробностями можно ознакомиться на сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте