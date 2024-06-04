Международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Подмосковье

Международный театральный фестиваль «У Троицы» стартует в драмтеатре «Театральный ковчег» в Сергиевом Посаде 6 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ежегодный фестиваль проводится с 2014 года. В этом году начало программы приурочено к 225-летию Александра Пушкина. Артисты Костромского драматического театра имени Островского выступят со спектаклем «Капитанская дочка».

Свои постановки также представят коллективы из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира и других городов.

Фестиваль завершится 17 июня 2024 года. С подробностями можно ознакомиться на сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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