Международный театральный фестиваль «Русская классика» завершился в Лобне

В городском округе Лобня завершил свою работу Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня-2024». Он проходил в течение трех недель.

Церемонию закрытия посетила глава муниципалитета Анна Кротова. Она поблагодарила всех причастных за участие, организацию и проведение праздника театра.

«Спектакли по русским классическим произведениям поставлены в совершенно разных видах и жанрах. И от этого интерес зрителей к „Русской классике“ только растет. Без всякого преувеличения фестиваль — наша гордость и визитная карточка нашего города. Будем ждать новых встреч», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Фестиваль «Русская классика» — традиционный. В этом году он прошел в Лобне в 28 раз. В фестивале приняли участие коллективы из России, а также из Кыргызстана, Ирана, Китая и Северной Македонии.

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