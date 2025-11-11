Международный театральный фестиваль пройдет в Мелихове с 22 по 31 мая

В Московской области стартовал прием заявок на участие в XXVI Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Мероприятие проведут с 22 по 31 мая 2026 года.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что история фестиваля в Мелихове насчитывает уже четверть века.

Организаторы приглашают к участию профессиональные театры и творческие объединения из России и других стран, чьи постановки основаны на произведениях Антона Чехова либо рассказывают о жизни и наследии писателя.

Фестиваль традиционно сохраняет верность чеховской драматургии, но в 2026 году расширит фокус: в программу «Чехов+» впервые включат спектакли, вдохновленные текстами Михаила Булгакова — в честь 135-летия драматурга и прозаика.

Фестиваль неизменно делает ставку на атмосферу и уникальность театрального опыта: спектакли разворачиваются не только на привычных сценах. Показы пройдут во дворе усадьбы А. П. Чехова, на масштабной открытой сцене в центре музейного комплекса, а также на площадке Серпуховского музыкально-драматического театра и в других локациях музея-заповедника.

Прием заявок завершится 17 ноября.

Подать документы, а также познакомиться с деталями и условиями участия можно на сайте.