Международный театральный фестиваль открылся в Чехове

В музее-заповеднике «Мелихово» начался Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В программу вошли 26 спектаклей из восьми стран, показы пройдут до 31 мая на площадках в Мелихове, Серпухове и Подольске.

Гостей фестиваля в этом году принимает обновленная усадьба Антона Чехова. После реставрации для посетителей вновь открыли несколько объектов культурного наследия, среди которых главный дом, флигель, где была написана пьеса «Чайка», а также исторический пожарный сарай. По словам организаторов, восстановление позволило вернуть подлинную атмосферу чеховского времени.

«В этом году зрители увидят то, что не смогли увидеть раньше. Многие объекты реставрировались впервые. Эта подлинность пространства возвращена, и она придаст фестивалю особую атмосферу», — сказала директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Она также подчеркнула, что подготовка фестиваля стала возможной благодаря поддержке правительства Московской области, Министерства культуры и администрации муниципального округа Чехов.

Историю фестиваля хорошо помнит главный хранитель музея Ксения Чайковская. Она работает в «Мелихове» более полувека и вспоминает, что идея театрального форума появилась еще в начале 1980-х годов после визита режиссера Липецкого театра, который приехал в усадьбу во время работы над «Чайкой».

С 2000 года фестиваль получил международный статус. В нынешнем сезоне в афишу вошли коллективы из Сербии, Вьетнама, Беларуси, Абхазии, Туркменистана и Казахстана. Отдельной частью программы станет проект «Чехов+», посвященный в этом году Михаилу Булгакову. Зрителям покажут спектакли «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира».

«Каждый сезон мы приглашаем нового автора в программу „Чехов+“. В этот раз выбор пал на Михаила Булгакова. Кроме того, вновь приезжает Малый драматический театр — Театр Европы со спектаклем „Дядя Ваня“», — рассказал арт-директор фестиваля Рустем Фесак.

Одним из главных событий фестиваля стали гастроли МДТ — Театра Европы. Труппа вновь приехала в Мелихово после прошлогоднего показа «Чайки». На этот раз зрителям представят спектакль «Дядя Ваня», который Лев Додин поставил более двадцати лет назад.

«Это удивительная пьеса — мощная, трагическая и прозрачная. Пока она откликается времени, она остается живой», — подчеркнул режиссер.

Помимо спектаклей, программа фестиваля включает творческие встречи с Василием Бочкаревым, Аленой Бабенко и Юрием Васильевым. Также в афише заявлен день памяти Олега Ефремова с показом постановки театра «Современник».