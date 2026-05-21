Международный театральный фестиваль начался в Лобне

Профессиональный блок международного театрального фестиваля «Русская классика» торжественно открылся в Лобне. Свои постановки представят ведущие театры из России, Ирана, Вьетнама, Сербии, Казахстана и Киргизии.

Фестиваль открыли депутат Государственной думы Ирина Роднина и глава Лобни Анна Кротова. «Я уверена, что самое важное в нашем фестивале — это не оценки и итоги, а живые встречи, новые знакомства и яркие эмоции. Именно они остаются в памяти на долгие годы», — отметила руководитель муниципалитета.

В состав жюри фестиваля вошли неизменный председатель Элеонора Маркова, театральный критик Анна Кузнецова, режиссер Алексей Никольский и театровед Елена Глебова.

Гостей театрального праздника ждет особое событие — творческая встреча с выдающимся кинорежиссером Кареном Шахназаровым. Кульминацией конкурса станет показ легендарного спектакля «Женитьба» от Театра Российской Армии.