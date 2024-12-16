Международный танцевальный конкурс прошел в Лобне

В Доме культуры «Луговая» прошел международный конкурс «Звездный старт талантов». Он собрал около трехсот участников из разных городов Подмосковья. В зрительном зале присутствовали четыреста пятьдесят человек, которые с восторгом наблюдали за творческими номерами.

Танцоры из Лобни завоевали высокие награды на конкурсе. Их яркие выступления покорили жюри и зрителей.

Особенно отличились танцевальные коллективы и сольные исполнители из Лобни. Хореографический коллектив DriveDance под руководством Дарьи Дудашвили стал лауреатом первой степени за номер «Танцуем джаз». Участница ансамбля «Каблучок» Виринея Лопасова удостоилась Гран-при за постановку «Наедине с собой».

Коллектив «Экзерсис» из Дворца творчества «Планета талантов» получил две награды: диплом Гран-при за номер «Меня так тянет танцевать» и звание лауреата I степени за постановку «Небо под тобой».

Победители выразили благодарность своим наставникам и пообещали продолжить радовать новыми достижениями.