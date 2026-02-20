Международный шахматный фестиваль начался в Красногорске

Шахматы остаются одним из наиболее популярных видов спорта в России.

«В 89 регионах есть хотя бы одна шахматная школа. Поздравляю всех участников с большим шахматным праздником. Удачи и побед!», — отметил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Свои силы в Красногорске покажут шахматисты из Таиланда, Индии, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы, Лаоса, Аргентины и других стран.

«Очень приятно, что благодаря шахматам мы налаживаем международное сотрудничество, шахматную дипломатию. Мы открываем шахматные клубы не только в России, но и за рубежом совместно с Россотрудничеством», — подчеркнул президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Соревновательная программа включает четыре турнира.

«Шахматный фестиваль позволяет выполнить нормы гроссмейстера. Желаю юным мастерам преуспеть в этом и выполнить первый раз норму», — отметил почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов.

Параллельно с основными соревнованиями в Красногорске работает шахматный лагерь Сергея Карякина. Юные шахматисты совмещают участие в турнире с тренировочной программой.

Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» будет проходить в поселке городского типа Путилково до 28 февраля.