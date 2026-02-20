Международный шахматный фестиваль начался в Красногорске
В Красногорске дали старт международному фестивалю «Российская шахматная корона». Общий призовой фонд соревнований составляет 7,5 миллиона рублей.
Шахматы остаются одним из наиболее популярных видов спорта в России.
«В 89 регионах есть хотя бы одна шахматная школа. Поздравляю всех участников с большим шахматным праздником. Удачи и побед!», — отметил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
Свои силы в Красногорске покажут шахматисты из Таиланда, Индии, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы, Лаоса, Аргентины и других стран.
«Очень приятно, что благодаря шахматам мы налаживаем международное сотрудничество, шахматную дипломатию. Мы открываем шахматные клубы не только в России, но и за рубежом совместно с Россотрудничеством», — подчеркнул президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Соревновательная программа включает четыре турнира.
«Шахматный фестиваль позволяет выполнить нормы гроссмейстера. Желаю юным мастерам преуспеть в этом и выполнить первый раз норму», — отметил почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов.
Параллельно с основными соревнованиями в Красногорске работает шахматный лагерь Сергея Карякина. Юные шахматисты совмещают участие в турнире с тренировочной программой.
Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» будет проходить в поселке городского типа Путилково до 28 февраля.