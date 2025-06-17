Международный шахматный фестиваль «Эстафета поколений» начался в Дубне

Впервые инновационная территория Особой экономической зоны «Дубна» принимает шестидневный шахматный фестиваль «Эстафета поколений – 2025». В мероприятии участвуют около 100 шахматистов из Дубны, других городов региона, а также гости из Казахстана и Нидерландов.

Организаторы отмечают, что увлечение шахматами не знает географических и возрастных границ. В наукограде в секциях различного уровня занимаются около полутора сотен человек — взрослых и детей. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа стала идеальной площадкой для проведения турнира по одному из самых интеллектуальных видов спорта.

Тренер спортивной школы «Дубна» Виктор Березин подчеркнул высокий уровень местных шахматистов.

«Уровень шахматистов в Дубне растет. У нас только в этом году юный Никита Гердт занял первое место на турнире на Кипре, Мария Малахова стала победительницей турнира в Казахстане. Так что мы побеждаем не только на областной арене и российской, но и на международной», - отметил Березин.

В программе фестиваля три формата игры: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц-турнир.

Мероприятие продлится шесть дней, объединяя поколения и города в едином интеллектуальном состязании.