Международный съезд врачей-терапевтов стартовал в Подмосковье

Восьмой международный съезд терапевтов стартовал в МОНИКИ имени Владимирского. В мероприятии принимают участие специалисты со всей России, а также врачи из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова отметила, что это уже восьмое подобное мероприятие в регионе. Она подчеркнула, что съезд предоставляет ведущим специалистам возможность обсудить новейшие достижения медицины, повысить квалификацию и обменяться опытом с коллегами как из России, так и из-за рубежа. Основной целью мероприятия является улучшение уровня и качества медицинской помощи. В этом году съезд собрал более тысячи медицинских специалистов.

«Съезд терапевтов Московской области — это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов», — отметил замдиректора Департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава РФ Алексей Ан.

В рамках мероприятия был организован отдельный блок, посвященный стоматологии. Участники ознакомились с современными технологиями в реконструктивной хирургии и ортодонтии, а также с инновациями в области зубных имплантов и организацией стоматологической помощи для онкологических пациентов. Обсуждались также вопросы здоровья эндокринной системы и работа неврологической службы.

Съезд проходит в гибридном формате, что позволяет участвовать как лично, так и онлайн. Это мероприятие объединило практикующих врачей для обсуждения наиболее актуальных заболеваний, их профилактики и современных методов лечения. Завершится съезд 8 ноября.