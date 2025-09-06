Международный садово-книжный фестиваль начался в Коломне

Более 60 событий представят на фестивале «Яблоки в Коломне». Он пройдет на 15 площадках.

В рамках детской программы на главной сцене сквера имени В. А. Зайцева провели беби-спектакль театра имени Мони Бидони. Мастер-класс по созданию коллажа организовали в Книжном павильоне.

Также для участников фестиваля подготовили экскурсии и тематические прогулки. Будет работать открытая литературная студия. Дискуссии и лекции в ней проведут известные авторы, музыканты и блогеры.

Выставка «Прогулка по Коломне» открылась в картинной галерее «Дом Озерова». Здесь можно увидеть репродукции произведений из музейного фонда, написанные на Всероссийских пленэрах. Их проводят в Коломне регулярно с 2011 года.

Детская программа состоится в ретроавтобусе. В нем проведут мастер-классы, будет работать книжный клуб. Весь фестиваль продлится два дня.