Международный профориентационный фестиваль завершился в Лыткарине | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 22:54 Международный профориентационный фестиваль завершился в Лыткарине Источник фото: Анастасия Харченко

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Восьмой международный профориентационный фестиваль «Творчество в профессии — 2024» завершился в Лыткарине. В конкурсе приняли участие более 113 проектов из Подмосковья, Краснодарского края и Крыма, а школьники из Казахстана и студенты из Узбекистана прислали видео открытки.

В финал вышли 69 работ. В этом году конкурс провели в трех номинациях: — «Трудовые семейные династии» — работы о людях, которые передают свое мастерство из поколения в поколение; «Один на миллион» — рассказ о выдающейся личности — наставнике или человеке редкой профессии; «Профессии будущего» — авторский взгляд на востребованные специальности в будущем.

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«Как решить задачу привлечения молодежи в инженерно-техническое и педагогическое творчество — только путем проведения подобных мероприятий», — сказал исполняющий обязанности ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.

Победителей фестиваля определили в трех возрастных категориях: от 12 до 15 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года. Они получили дипломы лауреатов первой, второй и третьей степеней, а руководителей проектов наградили благодарственными письмами.

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