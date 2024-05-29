Международный парусный турнир начнется на Пестовском водохранилище 30 мая

Фото: Фото: Елена Разина

Сильнейшие яхтсмены из разных стран мира выйдут на старт первого этапа Tenzor International Cup в Подмосковье. Парусный турнир начнется 30 мая на Пестовском водохранилище в Мытищах.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что турнир объединит яхтсменов из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии. Регата пройдет с 30 мая по 2 июня в яхт-клубе Tenzor Sailing Club и откроет спортивную программу ПМЭФ-2024.

Фото: Фото: Елена Разина

Участниками первого этапа станут 30 команд и 125 спортсменов, в числе которых девять олимпийцев разных поколений, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Все они будут бороться за солидный призовой фонд в два миллиона рублей, учрежденный финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group.

«Нам удалось вывести российский парусный турнир на международный уровень, расширить географию присутствия и повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов — это важный факт!» — отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

Фото: Фото: Елена Разина

В Министерстве культуры и туризма Московской области добавили, что первый этап турнира посвящен Игорю Викторовичу Ченцову, при участии которого в России прошли десятки крупных международных парусных соревнований и семинаров.

Победителей и призеров определят 2 июня.

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